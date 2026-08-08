Россия бросает колоссальные силы на одно из направлений: в ISW раскрыли замысел оккупантов

Битва за Донбасс продолжается / © Associated Press

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Кремль установил новый срок полного захвата Донецкой области — до 31 декабря 2026 года. Но захват всего Донбасса до конца года — крайне нереалистичная задача для оккупантов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным ISW, в июне 2026 года российские войска потеряли 2,23 кв. км в районе Доброполья, а в июле 2026 продвинулись вперед на 34,67 кв. км. В районе Покровска, по данным экспертов, в июне российские оккупанты потеряли 3,12 кв. км, а в июле — продвинулись на 45,96 кв. км, включая продвижение к северо-востоку от Доброполья.

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«Месячный темп продвижения российских войск в июле этого года выше, чем в июне, но все еще недостаточен для захвата остальной части Донецкой области до нового срока, установленного Путиным — 31 декабря 2026 года», — говорится в отчете.

ISW называет чрезвычайно маловероятным, что армия РФ сможет в ближайшее время захватить пояс городов-крепостей Донбасса, включающий Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск, если вообще сможет это сделать.

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Российские войска не могут одновременно наступать по всей 1300-километровой линии фронта, поэтому сосредотачивают усилия на отдельных участках. Одним из главных направлений для армии РФ остается Покровское, где российское командование пытается продвинуться в сторону Доброполья, чтобы получить возможности для дальнейшего наступления на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Российские власти с начала полномасштабного вторжения в Украину уже 15 раз устанавливали для армии РФ крайние сроки для захвата всего Донбасса, и теперь установлен новый срок: 31 декабря, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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Москва называет вывод украинских войск с территории всей Донецкой области условием прекращения огня в Украине. Высокопоставленные российские деятели неоднократно высказывались, что это ключевое решение, которое в Москве ждут от Киева.

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