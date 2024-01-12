Россия бросает мигрантов на мясные штурмы: Тарнавский рассказал о подготовке войск РФ

Российские оккупанты накануне в операционной зоне ОСУВ Таврия авиаударов не наносили. Однако россияне совершили 547 артобстрелов. В то же время иностранцы, которых Кремль вовлекает в войну против Украины, проходят максимум 10-тидневную общевойсковую подготовку.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

“Большинство трудовых мигрантов и иностранцев, которых правдами и неправдами привлекают в российские вооруженные формирования, проходит максимум 10-тидневную общевойсковую подготовку. Потери во время штурмов среди таких лиц очень значительны. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям”, — подчеркнул Александр Тарнавский.

По его словам, за прошедшие сутки общие потери россиян составили 462 человека и 27 единиц военной техники.

Какую технику сожгли украинские военные

Пять танков.

Три ББМ.

Две артсистемы.

14 БпЛА.

Три автомобиля.

Кроме того, были уничтожены два вражеских склада с боеприпасами. Еще три кафира сдались в плен.

Напомним, что в ОПУ отреагировали на информацию о "тайной встрече" о мирном плане.

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