Россия бросает мигрантов на мясные штурмы: Тарнавский рассказал о подготовке войск РФ

Большинство трудовых мигрантов и иностранцев проходят максимум 10-тидневную общевоенную подготовку.
Российские оккупанты накануне в операционной зоне ОСУВ Таврия авиаударов не наносили. Однако россияне совершили 547 артобстрелов. В то же время иностранцы, которых Кремль вовлекает в войну против Украины, проходят максимум 10-тидневную общевойсковую подготовку.
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
“Большинство трудовых мигрантов и иностранцев, которых правдами и неправдами привлекают в российские вооруженные формирования, проходит максимум 10-тидневную общевойсковую подготовку. Потери во время штурмов среди таких лиц очень значительны. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям”, — подчеркнул Александр Тарнавский.
По его словам, за прошедшие сутки общие потери россиян составили 462 человека и 27 единиц военной техники.
Какую технику сожгли украинские военные
- Пять танков.
- Три ББМ.
- Две артсистемы.
- 14 БпЛА.
- Три автомобиля.
Кроме того, были уничтожены два вражеских склада с боеприпасами. Еще три кафира сдались в плен.
Напомним, что в ОПУ отреагировали на информацию о "тайной встрече" о мирном плане.
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