Россия бросает резервы под Покровск: Сырский сообщил, что происходит на этом направлении

На Покровском направлении оперативная обстановка остается очень сложной. Россия бросает резервы на этом направлении.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, он продолжает работу непосредственно на Покровском и Очеретинском направлениях, где враг пытается навязать ВСУ интенсивные боевые действия. Только за прошедшую неделю здесь произошло около 400 боевых столкновений.

«Противник не оставляет попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы», — подчеркнул главнокомандующий. Основной задачей украинских сил, по его словам, остается нанесение максимальных потерь врагу, уничтожение его резервов и постепенное снижение наступательного потенциала.

При работе на местах командование вместе с командирами подразделений подробно анализирует ход боевых действий. Российские войска, отметил Сырский, продолжают применять тактику продвижения малыми пехотными группами, что требует постоянного мониторинга поля боя, четкой координации и гибких тактических решений.

Отдельное внимание на Покровском направлении уделяется усилению подразделений беспилотных систем. Речь идет прежде всего об активном применении ударных дронов для поражения оккупантов, а также о развитии логистики с привлечением роботизированных комплексов.

«Меняется война — меняем подходы к ее ведению», — отметил главнокомандующий, подчеркнув, что масштабирование современных технологий напрямую влияет на эффективность боевых действий и позволяет сохранять жизнь украинских воинов.

В завершение Сырский поблагодарил военнослужащих за слаженную командную работу, профессионализм и уничтожение российских захватчиков, отметив, что борьба продолжается.

Ранее сообщили тревожные новости с Покровского направления. Россияне продвинулись к селу Шахово.

«Этот населенный пункт расположен в районе уже ликвидированного вклинения российских войск вблизи Доброполья, где россияне не прекращают попыток снова прорвать оборону ВСУ», — говорится в сообщении.