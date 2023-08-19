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Россия бросает все силы и ресурсы на "окончательное решение украинского вопроса" — Данилов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия бросает все силы и ресурсы на "окончательное решение украинского вопроса" — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: СНБО

Россия не рассматривает ни одного варианта существования мира, в котором будет независима и суверенна Украина.

Россия очень быстро проходит все этапы разрушения Украины, которые раньше она применяла столетиями.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в колонке NV.

Данилов убежден, что Россия не рассматривает ни один вариант существования мира, в котором будет независимая и суверенная Украина.

"Для Путина единственный приемлемый формат — это окончательная, раз и навсегда, ликвидация "украинского вопроса". Все решения приняты и они конечны. Все остальное — иллюзия самообмана", — отметил секретарь СНБО.

Он отметил, что Россия излагает все свои усилия и ресурсы на одну единственную цель – ликвидацию всего украинского.

"В экспресс-режиме проходят все этапы попыток разрушения Украины, которые она внедряла веками", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что Кремль нацелен на физическое уничтожение украинцев, захват их территории и перевоспитание детей, депортированных в РФ.

"Украинцы давно поняли, с кем имеют дело, и видят настоящие планы и намерения Москвы, а прозрение Запада происходит значительно медленнее" — добавил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт заявил, что война в Украине закончится тогда, когда произойдет какое-то изменение в Кремле. Пока там Владимир Путин – этого не произойдет.

Кроме того, ранее информировали, что в ГУР озвучили главные провалы режима Путина в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
342
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