Война в Украине / © Associated Press

На Гуляйпольском направлении русские войска привлекли к штурмам морскую пехоту, десантников и элитные подразделения операторов дронов.

Об этом в прямом эфире телеканала Мы Украина сообщил главный сержант батальона беспилотных систем 5 ОШБр Юрий Сиротюк.

По его словам, появление таких подразделений не улучшило качество атак противника, а лишь повлияло на их интенсивность. Элитные силы по-прежнему используются как «мясо» для так называемых «мясных штурмов».

«Они пытаются максимально накопиться вблизи линии фронта, подтягивают свои резервы, подтягивают дронщиков своих, подтягивают минометку, то есть наверняка готовятся к какому-то прыжку. Очевидно, немного донимает то, что появились их элитные дронщики. Им донимает то, что они потеряли контроль над старлинками, они пытаются выстраивать свою систему связи, мы активно уничтожаем их антенны, активно уничтожаем их расчеты», — рассказал военный.

Ранее сообщалось, что на юге самым активным направлением остается Гуляйпольский. Кроме штурмовых действий, россияне применяют там тактику инфильтрации.

Мы ранее информировали, что российские войска предприняли попытку механизированного наступления в направлении Гуляйполя с применением бронетехники.