Россия бросила в наступление на Покровск опытных морпехов

Война в Украине / © Associated Press

Российское командование перебросило в район Покровска в Донецкой области опытные подразделения морской пехоты.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, который держит оборону города на одном из участков.

Украинские десантники отметили, что враг изменил тактику, пытаясь просочиться как можно глубже в город небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников.

«Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться распылить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы „серой зоны“, — говорится в сообщении.

Кроме того, враг усилил штурмовые действия на флангах — с использованием бронированной и мототехники, пытаясь отрезать логистические пути 7 корпуса и окружить Покровскую агломерацию.

Украинские десантники отметили, что враг уменьшил количество авиаударов по «нулевым» позициям и одновременно увеличил их по гражданским тыловым целям. Вследствие этого в Покровске почти на 100% поврежден жилой фонд.

Защитники города отметили, что Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого «решающего прорыва» с применением большого количества личного состава и техники.

«Ключевая цель противника неизменна — захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск. Понимая планы противника, 7 корпус адаптирует тактику защитных действий, логистику и принимает меры по блокированию вражеских сил в определенном районе», — говорится в сообщении.

В полосе обороны 7 корпуса ДШВ украинские бойцы применяют все имеющиеся силы и средства для уничтожения техники противника.

Напомним, в ГУР Минобороны считают, что российская армия будет удерживать высокие темпы наступления на фронте вплоть до момента реальных переговоров о завершении войны.