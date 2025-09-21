Война в Украине / Иллюстративное фото / © Associated Press

Российские войска продолжают наступательные операции на востоке Украины, сосредотачивая значительную часть своих усилий на захвате Донецкой области. Самые активные бои проходят на Покровском направлении, где обе стороны заявляют о продвижении. Ситуация на этом отрезке фронта остается очень напряженной.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские операции на территории РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские силы, в частности, подразделения Сил беспилотных систем (СБС), нанесли серии успешных ударов по ключевым объектам российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саратовской и Самарской областях.

Были поражены Саратовский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ. Кроме того, украинские Силы специальных операций (ССО) поразили Самарскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС), отвечающую за смешивание экспортной нефти Urals, которая составляет до 50% российского экспорта.

Наступление на Севере: Сумская и Харьковская области

На этом направлении украинские силы недавно продвинулись к северо-востоку от Кондратовки к северу от города Сумы. По данным ISW, российские силы атаковали в Сумской и Курской областях, а также вблизи Алексеевки и Юнаковки. Российские источники утверждают, что ВСУ контратакуют вблизи Кондратовки и Алексеевки.

В Харьковской области российские войска продвинулись в западной части Волчанска, на территории нефтедобывающего завода. По словам представителя одной из украинских бригад, российские силы используют дроны, в частности оптоволоконные, что затрудняет ротацию украинских подразделений. По его данным, на этом направлении воюют иностранные наемники из Китая, Белоруссии и Кении.

Основные усилия России: Донецкая область

Купянское направление

Российские войска продолжают наступление, но, по данным украинского командования, нет подтвержденных продвижений. Спикер группировки войск «Днепр» опроверг заявления российских источников о захвате железнодорожной станции в Купянске, отметив, что украинские дроны препятствуют переправлению тяжелой техники врага через реку Оскол.

Лиманское направление

Российские войска недавно продвинулись в пределах восточного Шандриголового. По данным ISW, продолжаются бои в районе Серебрянского лесничества.

Северское направление

По данным российских источников, войска РФ продвигаются к западным окрестностям Северска. Бои ведутся также в Серебрянке и Верхнекаменском.

Покровское направление

Это самая горячая точка на карте боевых действий. Украинские и российские войска продвигаются. По данным ISW, украинские силы недавно продвинулись к северным окрестностям Новоторецкого, а российские войска – в западной части Новоэкономического. Украинский офицер сообщил, что оккупанты используют новую тактику: отвлекают ВСУ плохо оснащенными подразделениями, чтобы продвинуться другой, хорошо экипированной группой. Также зафиксировано использование российскими солдатами антитепловизионных плащей.

Новопавловское направление

Российские войска продвинулись в направлении Великомихайловки. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что они, вероятно, захватили населенный пункт Березово.

Южное направление: Запорожская и Херсонская области

В Запорожском направлении российские силы продолжают наступательные действия, в частности вблизи Гуляйполя и Орехова, но не имеют подтвержденных продвижений. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что оккупанты нанесли удар по гражданскому автомобилю вблизи Гуляйполя, в результате чего погибли двое мирных жителей.

На Херсонском направлении российские силы продолжают штурмы близ Антоновских мостов. Спикер Сил обороны Юга Украины, полковник Владислав Волошин, пояснил, что оккупанты пытаются захватить позиции у мостов, чтобы развернуть там площадки для запуска дронов. Россияне постоянно пытаются проводить десантные операции на островах в дельте Днепра.

Напомним, полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что после саммита на Аляске Владимир Путин четко продемонстрировал, что не заинтересован в мире . Эксперт подчеркнул, что двусмысленность США и некоторых стран НАТО лишь усугубила ситуацию и привела к усилению российских атак на Украину.