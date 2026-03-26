Россия будет бить по дамбам: Зеленский предупредил о новых целях ударов РФ после энергетики

Среди потенциальных целей России – водообеспечение, резервуары, плотины, логистика Украины.

Россия продолжает второй этап зимней операции по ударам по критической инфраструктуре. Среди потенциальных целей — водоснабжение, резервуары, дамбы, логистика и т.д.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

«Планы России ясны, но сейчас мы сильнее, чем зимой», — подчеркнул он.

Президент отмечает, что нужно бороться за финансирование. Именно это даст усиление защиты неба с нашей стороны.

«Технологии есть. При наличии бюджета Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки», — завершил глава государства.

Как мы писали ранее, Россия атаковала многоэтажку в Днепре . В результате обстрела несколько человек получили ранения. Также есть серьезные разрушения жилья и автомобилей. На местах работали все службы, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия удара.

Также известно, что российские войска нанесли ряд ударов по украинским портам и железнодорожной инфраструктуре. В частности, в Кировоградской области дрон попал в пункт технического обслуживания локомотивов, повредив несколько из них. Имеются также повреждения здания портовых операторов и морвокзала на юге Украины. Обошлось без пострадавших.

