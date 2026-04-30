Россия будет договариваться: командующий Нацгвардии о развитии войны в 2026 году

Война в Украине

За год интенсивных боевых действий со значительными потерями российская оккупационная армия потеряет свой наступательный потенциал и враг сам будет договариваться о мире.

Такой прогноз на 2026 год сделал командующий Нацгвардии Александр Пивненко и интервью LB.ua.

По его словам, украинцам нужно готовиться к дальнейшему ведению боевых действий.

«Война продолжается, есть много усилий на уровне государства для прекращения боевых действий, но это все параллельный процесс. Наша задача: удержать врага, не допускать прорывов и наносить ему как можно больше потерь на всех уровнях», — подчеркнул генерал Пивненко.

По мнению командующего Нацгвардии, еще один год таких интенсивных боевых действий заставит врага остановиться.

«За год боевых действий с такими потерями он затормозит и сам будет пробовать договориться с нами. Где-то так оно примерно и будет», — предположил он.

Генерал Пивненко добавил, что Силы обороны Украины стоят уверенно и наращивают свою мощь.

«Поверьте, через 7-8 лет мы еще будем предоставлять серьезный практический опыт странам Европы. На нашей основе будут строить европейские силы защиты», — спрогнозировал он.

Напомним, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что предсказать точную дату завершения войны невозможно.

