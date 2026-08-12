"Россия будет гореть": в Минобороны раскрыли новую стратегию Украины

Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

Реклама

Силы обороны Украины готовят новую волну высокоточных атак по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ, делая ставку на масштабную синергию различных видов вооружения и технологии.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Министра обороны Украины Евгений Хмара.

Реклама

По его словам, украинские силы преследуют четкую стратегическую цель, чтобы уничтожить военно-промышленный потенциал РФ.

Реклама

«Мы выключим российскую военную машину — уничтожим инфраструктуру, флот, логистику, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, которые работают на войну против Украины», — заявил Евгений Хмара.

Он добавил, что примером эффективности новой концепции поражения послужила недавняя атака на инфраструктуру противника в Черном море. Как отметил временно исполняющий обязанности Министра обороны, операция в Новороссийске была уникальной из-за комбинированного применения ракет, реактивных дронов и морских беспилотников.

Евгений Хмара подчеркнул, что синхронная работа украинских средств поражения продемонстрировала бессилие России, а сам успех стал результатом совместных усилий и усиления синергии в Силах обороны.

Хмара отметил, что усиление дальнобойных ударов (deep strike) вглубь территории России является одним из ключевых приоритетов. Для наращивания давления Минобороны работает в тесной координации с главнокомандующим Михаилом Драпатым, Генеральным штабом, Силы беспилотных систем (СБС), Службой безопасности Украины, другими составляющими сил обороны и отечественными производителями оружия.

Реклама

«Сегодня на совещании под председательством президента определили дальнейшие общие шаги. Украинские операции будут становиться все более сложными для противодействия. Украинское оружие будет становиться только более массовым. Удары точнее. Россия будет гореть», — подытожил Хмара.

Он добавил, что Силы обороны работают по выполнению задачи президента — принудить Россию к справедливому миру.

Наступление ВСУ на Александровском направлении — последние новости

Напомним, воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно продвинулись на Александровском направлении. В ходе этой операции украинские защитники выбили россиян из 26 населенных пунктов и вернули под контроль более 745 квадратных километров украинской земли.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение наступления ВСУ потери российской армии достигли по меньшей мере 9550 человек погибшими и более 6600 ранеными.

Реклама

Кроме того, командир 95-й бригады ВСУ сообщил о циничных распоряжениях российского командования. По его данным, потери врага в восемь раз превысили украинские, а раненых военных РФ неоднократно принуждали снова идти в штурмы.

Новости партнеров