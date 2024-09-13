Россия будет на втором Саммите мира: Зеленский объявил время его проведения

Украинский президент также сообщил о запланированной в сентябре встрече с президентом США Джо Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что второй Саммит мира состоится уже в ноябре этого года. На него планируют пригласить Россию.

Об этом он заявил в пятницу, 13 сентября, в ходе ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, сообщает французское издание Le Monde.

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В своем выступлении украинский президент также сообщил о запланированной в сентябре встрече с президентом США Джо Байденом, на которой он представит "план победы", что должен завершить войну с Россией.

При этом Зеленский отметил, что операция в Курской области была частично направлена на то, чтобы вынудить Россию начать честные переговоры о мире.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский работает над "планом победы", который должен заставить Россию прекратить военную агрессию уже этой осенью.

Украина до сих пор не получила разрешение на удары по России дальнобойным оружием

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