Россия будет на втором Саммите мира: Зеленский объявил время его проведения

Украинский президент также сообщил о запланированной в сентябре встрече с президентом США Джо Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что второй Саммит мира состоится уже в ноябре этого года. На него планируют пригласить Россию.
Об этом он заявил в пятницу, 13 сентября, в ходе ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, сообщает французское издание Le Monde.
В своем выступлении украинский президент также сообщил о запланированной в сентябре встрече с президентом США Джо Байденом, на которой он представит "план победы", что должен завершить войну с Россией.
При этом Зеленский отметил, что операция в Курской области была частично направлена на то, чтобы вынудить Россию начать честные переговоры о мире.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский работает над "планом победы", который должен заставить Россию прекратить военную агрессию уже этой осенью.
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