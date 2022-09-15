Россия будет наказана за эти зверства: ЕС требует от оккупантов отпустить всех похищенных и депортированных украинцев

Россия незаконно вывозит украинцев с временно оккупированных ею территорий на свою территорию. Такая депортация людей является грубым нарушением международного законодательства и гуманитарного права.

Виновные россияне, причастные к незаконному выселению людей, должны отвечать за военные преступления.

Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пленарного заседания Европарламента, передает Укринформ.

Он заявил, что ЕС требует, чтобы все пропавшие без вести на временно оккупированных территориях Украины были найдены. Борель подчеркнул, что эти люди должны быть немедленно отпущены и возвращены в свою страну.

Также читайте В ISW разоблачили преступные намерения Путина в отношении депортированных в РФ украинцев

"Европейский Союз поддерживает все усилия по привлечению России к ответственности и стремится задокументировать доказательства против тех, кто виноват в военных преступлениях. Мы знаем о случаях насильственного перемещения людей на территориях под военным контролем России или на территории самой Российской Федерации", — высказался Боррель.

Кроме того, в особом внимании, по его словам, нуждаются женщины и дети. В их отношении могут применяться сексуальная эксплуатация, насилие и торговля людьми.

"Мы требуем, чтобы любые проверки или фильтрация и любые задержания в результате таких проверок проходили в правовых рамках, с уважением к принципам необходимости и пропорциональности. Мы напоминаем, что принудительный вывоз гражданских людей запрещен международным гуманитарным правом, в частности Женевской конвенцией. Все случаи насильственного исчезновения людей должны быть тщательно расследованы, а совершившие их должны нести ответственность за военные преступления", — подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС также настаивает на беспрепятственном доступе для сотрудников ООН, Международного Комитета Красного Креста и представителей гражданского общества во все места, где захватчики содержат гражданских людей.

"Позиция Европейского Союза относительно неоправданной и непровоцированной агрессивной войны России против Украины четкая: ЕС будет стоять рядом с Украиной так долго, как это потребуется. И ЕС принимает меры против России — агрессора и страны, являющейся виновником зверств и преступлений против Украины и украинского народа", — сказал Боррель, заметив, что за преступления России ЕС стремится изолировать страну-агрессорку на международной арене.

Напомним, США обнаружили в России 18 "фильтрационных лагерей" для украинцев, готовившихся заранее до 24 февраля.

Ранее Верещук сообщила, сколько незаконно вывезенных детей уже удалось вернуть из РФ в Украину.

Читайте также: