Россия будет продолжать удары по железной дороге Украины: эксперт объяснил, как ее защитить

Удар по железной дороге в Нежине

Россияне продолжат атаковать украинскую железную дорогу. Именно поэтому следует совершить надлежащую защиту объектов.

Об этом сказал Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ.

Есть комплексы защиты под названием Рапан-15 и они себя хорошо зарекомендовали по защите крупногабаритной техники. Она может адаптироваться под защиту этих тепловозов. Можно сделать островки безопасности, где эти тепловозы будут заходить под защиту этого комплекса и храниться», — говорит Кривонос.

Конечно, признает он, это не дает 100% гарантии, но чтобы пробить такую защиту, нужно около 5 дронов.

Также можно использовать систему задымления, которая будет дезориентировать враждебные цели.

«Аэрозонное задымление, генераторы дыма, продаваемые у нас в специализированных магазинах. Если выставлять по периметру станции, сделать автоматизированное управление, при угрозе нанесения ударов осуществляется задымление этой станции и враг уже не видит куда именно и как бить. Это дешево и достаточно практично», — заключил он.

Напомним, армия РФ в ночь на 7 октября устроила массированную атаку на Полтавскую и Сумскую области, ударив по энергетической и железнодорожной инфраструктуре.

«Цель врага очевидна — Россия пытается сделать оружием холод и тьму. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны», — отметил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба