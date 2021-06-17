Кулебу не интересует обсуждение с Россией интеграции Украины в НАТО

Глава МИД не видит необходимости обращать внимание на реакцию Кремля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба видит позитивный сигнал в решении саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. Реакция России на этот счет, по его мнению, является прогнозируемой, но неважной.

Об этом глава МИД заявил на ток-шоу "Право на власть" 17 июня.

"Меня не очень интересует обсуждение с Россией вопроса НАТО, потому что там действительно говорить не о чем. Мы понимаем, что Россия будет всегда возражать. И мы так же понимаем, что мы пройдем этот путь — и Украина будет членом НАТО ", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По его словам, с Россией нужно считаться, как с большим геополитическим игроком, но в этом случае позиция Кремля является несущественной.

"Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО", — отметил глава МИД.

Напомним, что ранее на официальном сайте НАТО появилась украинская версия. В украинском правительстве считают, что это показательный шаг, демонстрирующий "высокий уровень нашего нынешнего сотрудничества".

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