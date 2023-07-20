Россия будет вынуждена вернуться к "зерновому соглашению" под давлением КНР и Турции — Bild

Эта сделка нужна особенно Китаю и Турции.

У России не так много партнеров и она не в той ситуации, чтобы так просто ими разбрасываться, срывая "зерновое соглашение", которое было выгодно Турции и Китаю.

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Такое мнение высказала сотрудница Немецкого совета по международным делам (DGAP), независимая журналистка и эксперт по российской экономической политике Александра Прокопенко, информирует Bild.

Она отметила, что Россия будет вынуждена рано или поздно вернуться к "зерновому соглашению".

"Это соглашение нужно Китаю и Турции. Это выбор между имиджем и импортом, и Россия скорее всего выберет импорт, потому что не так много у России партнеров и не в том положении, чтобы разбрасываться теми немногими партнерами", — отметила Прокопенко.

По ее мнению, в возобновлении соглашения особенно заинтересован президент Турции.

"По словам президента Эрдогана, он не собирается отказываться от собственной дипломатической победы, и у него есть все рычаги для того, чтобы убедить Владимира Путина вернуться назад к соглашению", — сказала журналистка.

Она отметила, что зависимость Путина от Эрдогана и режима Си Цзиньпина настолько сильна, что они могут позвонить по телефону, и Россия в соглашение вернется.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что решение Польши не снимать эмбарго против украинского зерна после 15 сентября – это недружественный шаг и популизм.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что прекращение "зернового соглашения" Россией и блокирование украинских портов с угрозами — пощечина странам Африки и всем другим государствам, которые зависят от украинского зерна.

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