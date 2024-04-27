Россия агрессивно восстанавливает армию, партнерам Украины необходимо быстро действовать – генерал США

ВСУ испытывают трудности на фронте, но они обусловлены уменьшением поставок вооружений со стороны партнеров.

Россия прилагает максимум усилий, чтобы быстро восстанавливать и пополнять свою армию, поэтому агрессия против Украины международная проблема, и партнеры Киева должны действовать немедленно.

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Об этом после встречи в формате Рамштайнзаявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.

"Агрессия России против Украины, борьба Украины за суверенитет — это вопросы международного значения, прямой вызов глобальной безопасности, а также безопасности НАТО и Соединенных Штатов", — сказал Браун.

Генерал отметил, что ВСУ испытывают трудности на фронте, но они обусловлены уменьшением поставок вооружений со стороны партнеров Украины. В то же время, по словам Брауна, украинские военные продолжают укреплять оборону, им будет трудно остановить россиян без постоянной военной поддержки Запада.

"Между тем, Россия агрессивно восстанавливает свои вооруженные силы, используя численное преимущество, чтобы взорвать решительность и ресурсы Украины. Именно поэтому мы все должны действовать безотлагательно", — подчеркнул американский военный.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассказал, когда США пришлют оружие в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что США готовят второй пакет помощи на 6 миллиардов долларов.

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