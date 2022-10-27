Россия что-то незаконно строит на Запорожской АЭС: Украина просит МАГАТЭ проверить

Россия проводит какое-то строительство на Запорожской АЭС, однако у Украины нет возможности узнать, что именно там происходит. Поэтому Госатомрегулирование обратилось с соответствующей просьбой к МАГАТЭ.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины узнала о том, что Россия проводит незаконное строительство на захваченной Запорожской атомной электростанции и призывает МАГАТЭ проверить это.

Об этом 27 октября рассказал исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков во время брифинга.

По его словам, Россия что-то строит на захваченной Запорожской АЭС. Однако у Украины нет возможности узнать, что именно там происходит.

"Госрегулирование уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", — сказал Кориков.

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российская армия во время отступления может прибегнуть к терактам, в том числе подрыву жилых массивов или Запорожской АЭС, чтобы окончательного вывести из строя станцию и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив Украину.

Новая провокация на ЗАЭС: россияне могут устроить ядерный теракт

Читайте также: