Россия давит на Беларусь для масштабного вторжения в Украину: в ГПСУ предупредили об угрозе
Несмотря на отсутствие ударных группировок на границе, Москва усилила давление на Минск для привлечения белорусских войск к войне, что повышает риски новых провокаций или повторного вторжения.
Кремль усилил давление на Минск, пытаясь заставить Беларусь к прямому и масштабному участию в войне против Украины. Как предупредил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пока остается риск враждебных провокаций, а также нельзя полностью исключать вероятность прямого вторжения белорусских сил в будущем.
Об этом пишет Радио Свобода.
Как пояснил Демченко, еще с 2022 года Беларусь по направлению границы с Украиной держит небольшое количество своих периодически ротирующихся подразделений, но их количество не увеличивается.
«В то же время, происходящее в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины», — заявил спикер ГПС.
Демченко предположил, что «в дальнейшем могут быть и провокации по направлению нашей границы». Также «нельзя исключать и вторжение».
Вместе с тем, отметил спикер Госпогранслужбы, ударных группировок у России нет, но в любой момент она может их перебросить на территорию Беларуси и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь.
Ранее военный эксперт Кирилл Сазонов заявил о том, что Россия может давить на Александра Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Но, по словам Сазонова, такой сценарий несет серьезные риски для самого Минска.