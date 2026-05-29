Россия давит на Беларусь для масштабного вторжения в Украину: в ГПСУ предупредили об угрозе

Белорусская армия

Кремль усилил давление на Минск, пытаясь заставить Беларусь к прямому и масштабному участию в войне против Украины. Как предупредил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пока остается риск враждебных провокаций, а также нельзя полностью исключать вероятность прямого вторжения белорусских сил в будущем.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как пояснил Демченко, еще с 2022 года Беларусь по направлению границы с Украиной держит небольшое количество своих периодически ротирующихся подразделений, но их количество не увеличивается.

«В то же время, происходящее в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины», — заявил спикер ГПС.

Демченко предположил, что «в дальнейшем могут быть и провокации по направлению нашей границы». Также «нельзя исключать и вторжение».

Вместе с тем, отметил спикер Госпогранслужбы, ударных группировок у России нет, но в любой момент она может их перебросить на территорию Беларуси и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь.

Ранее военный эксперт Кирилл Сазонов заявил о том, что Россия может давить на Александра Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Но, по словам Сазонова, такой сценарий несет серьезные риски для самого Минска.

