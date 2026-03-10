Россия делает ставку на войну в Иране: Зеленский раскрыл главный план Путина

Владимир Зеленский и Олег Иващенко / © Владимир Зеленский

Основным расчетом Кремля является эскалация и затягивание конфликта на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад руководителя Главного управления разведки (ГУР) Олега Иващенко.

По словам Зеленского, Москва планирует воспользоваться возможной продолжительной военной операцией США в регионе, чтобы отвлечь мир от войны в Украине.

Геополитическая стратегия Кремля

Согласно данным разведки, стратегия РФ состоит в максимальном ослаблении международного давления.

«Фактически именно это сейчас является основным расчетом России — усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины, выйти из санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ. Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций по энергетике», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина уже определяет меры по противодействию этим планам и готовит соответствующее информирование международных партнеров. В то же время ГУР получило поручение активизировать работу по мониторингу и ограничению российского военного производства.

Руководитель ГУР Олег Иващенко. / © Владимир Зеленский

Скрытые цифры потерь россиян

Как сообщил президент, важным блоком доклада разведки стали полученные внутренние документы РФ по оценке их потерь на фронте. Согласно закрытым официальным отчетам агрессора, безвозвратные потери российской армии составляют 1 миллион 315 тысяч человек (убиты и тяжело ранены).

Изменение структуры потерь врага:

62% — доля убитых;

38% — доля раненых.

По словам Зеленского, у украинской стороны есть основания полагать, что даже эти внутренние показатели агрессора занижены. Кроме того, ГУР представило обновленные данные по углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Снятие санкций с нефти — последние новости

Напомним, Дональд Трамп объявил о ослаблении санкций по стабилизации цен на нефть. Президент США рассказал о переговорах с Путиным по Украине и операции в Иране.

Ранее мы писали, что удары США и Израиля по Ирану спровоцировали скачок цен на нефть, ставший неожиданным финансовым бонусом для Кремля. Президент России Владимир Путин получает деньги на продолжение войны против Украины.