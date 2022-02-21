"Россия делает все, чтобы ввести войска": что говорят в Сети жители Донбасса об обострении ситуации на востоке

"Россия делает все, чтобы ввести войска": что говорят в Сети жители Донбасса об обострении ситуации на востоке

Жителей псевреспублик вывозят на территорию России, а также пугают наступлением ВСУ и обстрелами.

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в последние дни стали заложниками обострения ситуации на востоке Украины — их принудительно вывозят на территорию России, пугают наступлением ВСУ и обстрелами.

Поскольку никакого "наступления ВСУ" нет, российским наемникам приходится совершать теракты против мирного населения своими руками. Правда, в этой информационной войне Россия проигрывает, поскольку местные жители в большинстве своем научились отличать фейки от правды и анализировать все происходящее. Да и просто говорят – устали бояться.

ТСН.ua собрал мнения жителей Донбасса о ситуации за последние несколько дней на территории ОРДЛО.

В местных пабликах Донбасса и Луганщины местные жители последние несколько дней обсуждают постоянные обстрелы, принудительный вывоз людей в Россию, мобилизацию мужского населения в ряды так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Луганщина

Утром сходила в банк, оплатила коммунальные, банкомат работает, очередей нет, купила свежеиспеченного хлеба, печени, мяса на рынке. Народу много как всегда, все спокойны... Вроде бы ничего не происходит", — пишет жительница Луганской области Ирина.

"Украина нападать не будет и не собиралась. У нее и так проблем хватает!"

"Сына забрали прямо из автобуса "Москва-Луганск". С вещами. Ехал нас охранять. Уже в Алчевск отправили на фронт", — пишет Александр Литвин.

"Уже ходят по магазинам и на улицах проверяют паспорта. Была на улице, "вымерли" от страха наши мужчины и невидно их на улице, скрываются. Муж соседке позвонил по телефону и сказал, что им надо на работу принести паспорт", — сообщает Алла Зверева.

Донетчина

"Больше всего испугались дети, особенно маленькие. Когда включили сирены – это произвело на них впечатление настоящего страха. Я и моя жена – пенсионеры. Выехать никуда не можем и не за что – давно болеем, еще и мать старушка – ни на кого оставить. Уже привыкли, что нас постоянно чем-то пугают – надоело, уже не действует. А невестка таки испугалась – забрала детей и поехала в Крым самостоятельно. В автобусы не садились – непонятно, куда людей везут. И стреляют под домом. Так хочется на старость пожить в мире, и внуков видеть – чтобы у детей было будущее здесь", — рассказывает Валерий, житель Донецка.

Situation as of morning. ✓ Men in Donetsk получены SMS с ориентацией на работу общественных групп. "LDNR" announced mobilisation for men 18-55 on Friday (they mustn't leave territory). ✓ Люди в Донбассе report on outgoing shoots from the city outskirts all the night. pic.twitter.com/hYzUsU5fAn — Tetiana Yakubovych (@Tykubovych) 20 February 2022

Такое же было в Чечне и Грузии, такое же было в Финляндии и Польше, и повсюду участвовала Россия. Они будут расстреливать сотни своих людей, чтобы дискредитировать Украину и иметь для своего народа хоть какую-то отговорку", — пишет Максим Олексюк.

"Украинскими военными успешно уничтожаются стратегически важные объекты, такие как ржавые уазики, старые сараны на заброшенном хуторе и в лесу, скоро будет артобстрел помоек на окраине российских городов и прицельное уничтожение мусорных баков".

Стреляют со стороны Донецка.

Устраивают гуманитарную катастрофу, чтобы ввести войска.

Я так понимаю, Россия делает все, чтобы ввести войска, а люди после того, как помучаются, будут встречать эти же российские войска как героев, типа все это остановили.

Донецк, 21.02, 10 утра по Киеву: "Мужчины насильственно забирают в военкоматы и заставляют идти воевать за Пушилина". — Oleksiy Matsuka (@alexmazuka) 21 февраля 2022

Напомним, что за последние четыре дня кафиры обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

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