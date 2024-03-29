"Россия демонстрирует, насколько она клала на всех": Коваленко указал на особенности массированной атаки

С вечера 28 марта и в ночь на 29 марта Россия массированно атаковала территории Украины. Кроме того, две ракеты пересекли воздушное пространство другого государства, которое демонстрирует: РФ безразлично на всех.

Об этом написал военно-политический смотр Александр Коваленко.

Как подчеркнул обозреватель:

впервые ракеты Х-101/555 преодолели более 2100 км;

налет дронов-камикадзе Shahed-136 начался после 20:40 28 марта и завершился около 5:00 29 марта, что так же относит его к одному из самых длинных налетов этой компонентой;

две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы в районе села Наславча.

"Похоже, Россия демонстративно пересекает воздушное пространство других стран своими ракетами, показывая, насколько она клала на всех. Хотя ОП Молдовы пересекалось российскими ракетами с 2022 года неоднократно, что обусловлено просто отсутствием этой страны ПВО, достаточной для эффективного перехвата российских ракет", — сказал он. Коваленко.

Напомним, российские войска в ночь на 29 марта устроили комбинированную атаку по Украине ракетами и дронами по разным направлениям. Целью вражеской атаки была энергетика и кафиры пытались поразить как можно больше. Боевая работа ПВО длилась более девяти часов.

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