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Россия депортировала с оккупированных территорий 19549 детей — Офис генпрокурора

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия депортировала с оккупированных территорий 19549 детей — Офис генпрокурора

Россия похитила с оккупированных территорий 19 549 детей / Фото: Associated Press

Оккупанты депортировали детей из Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Украина проверяет информацию о том, что кафиры похитили с оккупированных территорий 19549 детей.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница отдела департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Янина Тертическая.

Она рассказала, что оккупанты депортировали детей из Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

"Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины проверяет информацию Национального информбюро о перемещении и депортации 19549 детей из Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. То есть это те регионы, которые были и остаются оккупированными Российской Федерацией. Возраст детей составляет от года до достижения детей совершеннолетия, то есть до 18 лет", – рассказала Тертическая.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза заявил, что в Беларусь под видом "оздоровления" вывезли три тысячи украинских детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) около 80 старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области.

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Дата публикации
Просмотры
182
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