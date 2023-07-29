Россия депортировала с оккупированных территорий 19549 детей — Офис генпрокурора

Украина проверяет информацию о том, что кафиры похитили с оккупированных территорий 19549 детей.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница отдела департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Янина Тертическая.

Она рассказала, что оккупанты депортировали детей из Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

"Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины проверяет информацию Национального информбюро о перемещении и депортации 19549 детей из Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. То есть это те регионы, которые были и остаются оккупированными Российской Федерацией. Возраст детей составляет от года до достижения детей совершеннолетия, то есть до 18 лет", – рассказала Тертическая.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза заявил, что в Беларусь под видом "оздоровления" вывезли три тысячи украинских детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) около 80 старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области.

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