Россия держит на боевом дежурстве в Черном море до 6 кораблей: есть ли среди них ракетоносители

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет до 6 кораблей.

Сегодня, 3 января, РФ пока не вывела в Черное море свои ракетоносители.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Черное море. Вражеские ракетоносители отсутствуют. На боевом дежурстве до 6 российских кораблей", — написал Братчук на своем канале в Telegram.

Угроза новой атаки беспилотниками

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую длительную атаку иранскими беспилотниками. "Этими неделями ночи могут быть достаточно неспокойными", — предупредил Зеленский.

Оккупанты не экономят дроны из-за возможной уверенности в получении новой партии от Ирана, говорят военные эксперты.

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