Россия держит на боевом дежурстве в Черном море до 6 кораблей: есть ли среди них ракетоносители

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет до 6 кораблей.
Сегодня, 3 января, РФ пока не вывела в Черное море свои ракетоносители.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Черное море. Вражеские ракетоносители отсутствуют. На боевом дежурстве до 6 российских кораблей", — написал Братчук на своем канале в Telegram.
Угроза новой атаки беспилотниками
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую длительную атаку иранскими беспилотниками. "Этими неделями ночи могут быть достаточно неспокойными", — предупредил Зеленский.
Оккупанты не экономят дроны из-за возможной уверенности в получении новой партии от Ирана, говорят военные эксперты.
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