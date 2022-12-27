Россия держит наготове в Черном море 10 кораблей: сколько "Калибров" есть на борту

В Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей. Среди них – 3 ракетоносителя.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Черном море — 10 вражеских кораблей. Среди них — 3 ракетоносителя. Возможен общий залп — 16 "Калибров"", — проинформировал он на своей странице в Telegram.

Угроза нового обстрела Украины

Во вторник, 27 января, спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия готовится к новой атаке Украины, но может изменить тактику и это может быть не массированный ракетный обстрел. По ее словам, может быть и комбинированная атака, ведь тоже есть подготовка стратегической тактической авиации.

Она пояснила, что оккупанты длительное время не выводили в море ракетоносителей, а сейчас на боевом дежурстве находятся три ракетных носителя – два из которых подводные.

Кроме того, Россия получила новую партию дронов. Впрочем, оккупанты начали использовать их для других целей. Они пытаются использовать их для обнаружения противовоздушной обороны, а только тогда идет ударная волна.

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