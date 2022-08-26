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Россия держит наготове в Черном море 3 корабля с 18 ракетами "Калибр"

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Россия держит наготове в Черном море 3 корабля с 18 ракетами "Калибр"

иллюстративная фотография / Фото: Associated Press

РФ держит наготове в Черном море два надводных и один подводный ракетоноситель.

В Черном море на боевом дежурстве сейчас находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — 18 ракет.

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Оперативном командовании "Пивдень" уточнили, что РФ держит наготове 2 надводных и 1 подводный ракетоносители.

"Корабельно-катерная группировка вражеского флота в штормовом Черном море продолжает укрываться за крымским побережьем, держа наготове 2 надводных и 1 подводный ракетоносители, снаряженные двумя десятками "Калибров", — говорится в сообщении.

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