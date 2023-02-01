Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия держит в Черном море три корабля-ракетоносителя: стало известно, сколько "Калибров" есть на бортах

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
424
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия держит в Черном море три корабля-ракетоносителя: стало известно, сколько "Калибров" есть на бортах

Фото: Associated Press

В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей.

Среди российских кораблей в Черном море враг держит 3 носителя крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 20 ракет", — говорится в сообщении.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них пять - носители "Калибров", общий залп составляет 72 ракеты.

Напомним, начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что российская армия между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
424
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация