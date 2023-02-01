Россия держит в Черном море три корабля-ракетоносителя: стало известно, сколько "Калибров" есть на бортах

В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей.

Среди российских кораблей в Черном море враг держит 3 носителя крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 20 ракет", — говорится в сообщении.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них пять - носители "Калибров", общий залп составляет 72 ракеты.

Напомним, начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что российская армия между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину.

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