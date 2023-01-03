Россия держит в Крыму носители ядерного оружия: в разведке оценили риски применения удара по Украине

В ГУР надеются, что международное сообщество сможет повлиять на РФ, чтобы не привести мир в ядерную катастрофу.

Российская Федерация разместила в аннексированном Крыму носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Говоря о рисках нанесения ядерного удара, в ГУР заметили, что Россия "способна на все".

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма сейчас размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подлодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность", - рассказал Черняк.

Он подчеркнул, что разведка Украины следит за перемещениями ядерного оружия России и знает, где она находится.

"Однако надеемся, что международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-оккупанта, чтобы не привести мир в ядерную катастрофу. Украина также учитывает разные варианты развития событий", — добавил Черняк.

Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия

По информации военной разведки Украины, страна-террористка Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия, но в ГУР подчеркнули, что постоянно следит за ее перемещением.

Также известно, что Россия планирует разместить ядерное оружие в Белоруссии. По словам белорусского оппозиционера и министр культуры Беларуси в 2009-2012 годах Павла Латушко, Путин готовится разместить ядерное оружие в Беларуси, но он не доверит ядерное оружие Лукашенко, а лишь разместит его в РБ и "она будет находиться под контролем российских военнослужащих. сил ядерного сдерживания».

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