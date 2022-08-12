Россия должна допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС — Украина на Совбезе ООН

Представитель России при ООН должен заявить, что РФ немедленно и безоговорочно допускает миссию под руководством МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом сказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, обращаясь к российской делегации, пишет Укринформ.

Он также призвал Москву разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.

Он напомнил, что в четверг обстрелы ЗАЭС поставили под прямую угрозу как объекты станции, так и персонал.

Кислица также рассказал о нападении на ЗАЭС 6 августа, когда около 500 российских кафиров, присутствовавших на объекте в момент обстрела, заранее скрылись в укрытии. российская военная техника, развернутая на АЭС, также была спрятана в энергоблоках первого и второго реакторов.

В результате обстрела, напомнил Кислица, были повреждены три детектора радиационного контроля на площадке сухого хранилища отработанного топлива, что делает невозможным раннее обнаружение и своевременное реагирование в случае ухудшения радиационной ситуации или выброса радиации из контейнеров, где оно хранится.

Россия должна немедленно прекратить все действия против ядерных объектов в Украине и вернуть украинской стороне контроль всех захваченных ядерных объектов.

Украина приветствует готовность генерального директора МАГАТЭ направить международную миссию под руководством МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС, подчеркнул он, добавив, что в ее состав следует включить военных экспертов ООН.

Никто из нас не может остановить ветер, если он несет радиацию. Но вместе мы способны остановить террористическое государство», – резюмировал постпред.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что РФ перешла к откровенному ядерному шантажу.

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