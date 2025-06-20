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Россия должна получить сильный ответ: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины (фото)
Зеленский назвал тактику РФ террором и призвал страны G7 к санкционному ответу.
В ночь на 20 июня российская армия ударила по Одессе, Харькову и их пригородам более 20 дронами-камикадзе. Погиб один человек, еще около 20 пострадали, в том числе дети и спасатели.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, среди раненых — две девочки 12 и 17 лет и трое работников ГСЧС. На местах ударов было задействовано более 130 спасателей и 30 единиц техники. Работы на Харьковщине до сих пор продолжаются.
Зеленский заявил, что всего Россия запустила 86 дронов, большинство из них — «шахеды». В результате атак загорелись жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, предприятия и автомобили.
«Россия продолжает тактику целенаправленного террора против наших людей. И конкретно за эту тактику должна получить сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России и ее возможностях продолжать войну. Страны „семерки“ и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть. Чем быстрее больные в Кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине», — заявил президент.
Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками в ночь пороти 20 июня. Под вражескими ударами находились Одесса, Харьков, Днепропетровская область и Сумская община.