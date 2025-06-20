Россия должна получить сильный ответ: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины (фото)

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня

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В ночь на 20 июня российская армия ударила по Одессе, Харькову и их пригородам более 20 дронами-камикадзе. Погиб один человек, еще около 20 пострадали, в том числе дети и спасатели.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, среди раненых — две девочки 12 и 17 лет и трое работников ГСЧС. На местах ударов было задействовано более 130 спасателей и 30 единиц техники. Работы на Харьковщине до сих пор продолжаются.

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Зеленский заявил, что всего Россия запустила 86 дронов, большинство из них — «шахеды». В результате атак загорелись жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, предприятия и автомобили.

«Россия продолжает тактику целенаправленного террора против наших людей. И конкретно за эту тактику должна получить сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России и ее возможностях продолжать войну. Страны „семерки“ и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть. Чем быстрее больные в Кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине», — заявил президент.

Пожар в Одессе в результате атаки 20 июня

Последствия российской атаки на Одессу 20 июня

Последствия российской атаки на Одессу 20 июня

Последствия российской атаки на Одессу 20 июня

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня и области

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня и области

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня и области

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками в ночь пороти 20 июня. Под вражескими ударами находились Одесса, Харьков, Днепропетровская область и Сумская община.