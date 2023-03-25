"Россия должна проиграть": Зеленский назвал условие гарантии от новых агрессий

Государство-агрессор стало еще более изолированным, а положение врага – более безнадежным.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о международной поддержке, оказываемой государствами-партнерами Украины для противостояния российской агрессии, и решениях правительства о помощи украинской армии и послевоенном восстановлении.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в субботу, 25 марта.

“Шаг за шагом делаем все возможное и всюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом. Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то имперскими мифами. Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей”, — подчеркнул президент.

По его словам, именно полномасштабный проигрыш России станет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов.

О международной помощи

Владимир Зеленский напомнил, что на этой неделе было приняты решения о новых пакетах оборонной поддержки от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии.

"Шведский парламент утвердил уже 11-й пакет оборонной поддержки Украины. Есть пакет безопасности и вообще сильные договоренности с Японией – еще раз хочу поблагодарить господина премьер-министра Кишиди за продуктивный визит”, — отметил украинский лидер.

Кроме того, полтора миллиарда евро макрофина от ЕС уже поступило на счета Национального банка. А правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации наших раненых воинов.

О наказании для России

Зеленский отметил, что на международной арене происходит защита исторической справедливости для украинцев. В частности, Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Кроме того, еще одна страна поддержала необходимость наказания России за военные преступления – Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала.

“Отдельно отмечу сотрудничество с Международным уголовным судом. Эта неделя дала Украине соглашение об открытии офиса прокурора Международного уголовного суда”, — напомнил президент.

О дронах для армии

Владимир Зеленский сообщил о важных решениях украинского правительства, которые были приняты на этой неделе.

"В частности, отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 миллиардов гривен будут направлены на закупку дронов для наших воинов. И это не предел”, — подчеркнул президент.

О послевоенном восстановлении

Кроме того, по словам президента, правительство приняло новые решения по послевоенному восстановлению.

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“Спектр потребностей очень широк. Везде, где была на этой неделе в командировках, запросы требуют значительных ресурсов. Мы найдем эти ресурсы. Херсонщина, Харьковщина, Донетчина и каждый другой пострадавший от боевых действий регион – все вернутся к нормальной жизни”, — пообещал президент.

В завершение Владимир Зеленский поздравил с профессиональным днем работников Службы безопасности Украины, всеми силами приближающих украинскую победу и защищающих наших людей. А также сообщил о завершении обучения офицеров Национальной гвардии, Военно-Морских сил и армии и поблагодарил преподавательский состав за эту работу.

"Верю, что выпуск этого года приумножит славу Украины и усилит всех нас — все государство", — подчеркнул он.

Зеленский сообщил хорошие новости: обращение за 25 марта

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может идти на компромисс с Россией, потому что именно Владимир Путин виновен в тяжких военных преступлениях на территории нашего государства.

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