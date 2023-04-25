Россия должна проиграть: Зеленский сообщил об экономической стратегии настоящего и послевоенного периода

Итогом нашей победы станет возможность Украины быть реальным поставщиком безопасности для всех союзников.

Президент Владимир Зеленский вечером 25 апреля традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени. В частности, он провел совещание по экономическому восстановлению Украины.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

"Шмигаль, Свириденко, Шурма, Кубраков, Федоров – наша команда по восстановлению. Представили экономическую стратегию сегодняшнего и послевоенного периода. Уже понятно, что результатом нашей победы станет возможность Украины быть реальным поставщиком безопасности для всех наших партнеров, для всех в мире ценящих международный порядок, основанный на правилах", – отметил президент.

По его словам, новые стандарты безопасности, которые Украина реализует, касаются инфраструктуры, энергетики, логистики и связи, а также социальной и образовательной сфер в производстве. Все это можно будет масштабировать в других частях света, добавил Зеленский.

Президент сообщил, что в течение 25 апреля продолжался разбор завалов в городе Купянске Харьковской области после российского обстрела ракетами С-300, нанесенного по обычной гражданской застройке. Мишенью для террористов стал краеведческий музей и близлежащие дома.

"Россия убила этим ударом двух женщин. Мои соболезнования родным и близким погибших… Десять человек были ранены – им оказывается необходимая помощь.

В общей сложности более 60 музеев и галерей в разных областях нашей страны так же разрушены или повреждены оккупантом.

"Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Потому что все остальное – это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш собственно мира", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил и о захвате Абдурешита Джеппарова в Крыму – одного из представителей крымскотатарского национального движения, правозащитника, гражданина Украины.

"Где он сейчас, что с ним – неизвестно. Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей. Тысячи и тысячи таких примеров за время агрессии как в Крыму, так и в других наших регионах, оккупированных Россией", – сообщил Зеленский.

Президент также рассказал об очередном заседании Ставки.

"Командующие, Главком, разведка, Министерство обороны. Доклады по боевым действиям на фронте сейчас, нашим возможностям активно двигаться, комплектации новых подразделений. Отдельно поговорили сегодня о "Рамштайне" и дальнейшей коммуникации с нашими партнерами", — отметил президент.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению. По его словам, ситуация на фронте сложная, однако Украина продолжает воевать и становится сильнее.

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