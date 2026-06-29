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Россия дважды ударила по зданию Запорожской ОГА: что известно (фото, видео)
Российские войска нанесли повторный удар по зданию Запорожской ОГА.
Армия РФ нанесла два удара по зданию Запорожской областной государственной администрации в понедельник, вечером 29 июня.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Первый удар россияне нанесли по зданию Запорожской ОГА около 18:00.
"Пожар локализован. Пострадавших нет", - сообщил Федоров.
А около 20:00 по словам руководителя области, враг целенаправленно попал по Запорожской обладминистрации во второй раз. Пока информация о масштабе разрушений уточняется, на месте работают соответствующие службы.
«Пострадавших нет», — отметил Федоров.
Напомним, россияне атаковали спальные районы и частный сектор Запорожья управляемыми авиабомбами (КАБ). Есть погибшие и десятки раненых.