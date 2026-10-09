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Россия дважды за вечер атаковала один объект в большом городе: что известно о последствиях
РФ повторно атаковала склады логистической компании в Днепровском районе.
Вечером 9 октября Россия вторично ударила по тому же объекту в Днепровском районе, когда ликвидировали последствия первого обстрела.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака РФ на Днепр 9 октября — что известно
По его словам, первая атака на Днепровский район произошла вечером 9 октября. В результате обстрела занялись помещения составных комплексов, принадлежащих логистической компании.
Впоследствии враг нанес повторный удар по этой же локации.
«Враг нанес повторный удар по складам логистической компании в Днепровском районе», — проинформировал глава ОВА.
В настоящее время информация о возможных погибших и пострадавших в результате двух обстрелов уточняется. На месте попаданий работают профильные службы.
Война в Украине — последние новости
Напомним, россияне нанесли шесть ударов авиабомбами по Запорожью и попали дроном в маршрутку. Есть погибший и более 10 раненых, в том числе ребенок.
Ранее мы писали, что во время воздушной тревоги 9 октября в поселке Софиевская Борщаговка в Киевской области упали обломки. В результате инцидента на месте происшествия вспыхнул локальный пожар.