"Россия движется к полному поражению": американский политолог Фукуяма о событиях в Украине

"Россия движется к полному поражению": американский политолог Фукуяма о событиях в Украине

По словам Фукуямы, российское руководство некомпетентно спланировало свои действия на территории Украины.

Американский философ и политолог Фукуяма назвал ряд причин, почему Путин идет к поражению в Украине.

Об этом сообщает НВ.

По словам Фрэнсиса Фукуямы, российское руководство некомпетентно спланировало свои действия на территории Украины, опираясь на ошибочные предположения о приверженности украинцев россиянам и недооценке ВСУ.

Причины поражения россии в Украине: