"Россия движется к полному поражению": американский политолог Фукуяма о событиях в Украине

По словам Фукуямы, российское руководство некомпетентно спланировало свои действия на территории Украины.
Американский философ и политолог Фукуяма назвал ряд причин, почему Путин идет к поражению в Украине.
Об этом сообщает НВ.
По словам Фрэнсиса Фукуямы, российское руководство некомпетентно спланировало свои действия на территории Украины, опираясь на ошибочные предположения о приверженности украинцев россиянам и недооценке ВСУ.
Причины поражения россии в Украине:
- Россия движется к полному поражению в Украине. Российские солдаты, очевидно, несли парадную форму для парада победы, а не дополнительные боеприпасы. Путин направил на войну львиную часть всех своих вооруженных сил — у него нет огромных резервов. Российские войска застряли за пределами украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами поставок и постоянными нападениями украинцев.
- Крах положения российских войск может быть внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно в результате войны на истощение. Армия в полевых условиях достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабдить, ни вывести, а боевой дух испарится. По крайней мере, это рацион для северных боевых столкновений; россияне чувствуют себя лучше на юге, но эти позиции будет трудно удержать, если северные силы россии окончательно потеряют боеспособность.
- До того как это произойдет, дипломатическое решение войны невозможно. Не существует компромисса, приемлемого как для россии, так и для Украины, учитывая уже понесенные потери.
- Совет Безопасности ООН еще раз доказал свою инвалидность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной ассамблее, помогающее выявить плохих или уклончивых игроков в мире.
- Гораздо лучше, чтобы украинцы победили россиян наедине, лишив москву повода, что на них напало НАТО. Гораздо важнее постоянная поставка Джавелинов, Стингеров, TB2, медикаментов, оборудования связи и обмена разведданными. Я предполагаю, что украинские силы направляются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины.
- Цена, которую платит Украина, огромна. Но наибольший вред наносят ракеты и артиллерия, с которыми ни МиГи, ни бесполетная зона ничего не могут сделать. Единственное, что остановит войну – это поражение российской армии на земле.
- Путин не переживет поражение своей армии. Он имеет поддержку [внутри россии], поскольку его считают сильным человеком. Но что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и потеряет силу принуждения?
- Будем надеяться, что Тайвань сам отдает себе отчет в необходимости готовиться к войне, как это сделали украинцы, и возобновить призыв на военную службу.
- Турецкие дроны станут бестселлерами.
- Поражение россии позволит «новое рождение свободы» и лишит нас беспокойства по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 года [падение Берлинской стены как символ установления демократии, свободы и прав человека] будет жить благодаря отважным украинцам.