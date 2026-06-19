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Россия двое суток бьет по энергетике одной из областей Украины: что известно о разрушениях
Российские войска массированно атакуют энергообъекты ДТЭК на Днепропетровщине.
В последние два дня российская армия наносит непрерывные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. РФ использует дроны и артиллерию.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.
Атака РФ на Днепропетровщину — что известно
Сообщается, что в результате атак на ряде объектов возникли пожары, а некоторые враг обстреливал неоднократно. В компании отмечают, что энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.
В настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия ударов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Война в Украине — последние новости
Напомним, украинские власти предупреждают о возможных попытках российских войск атаковать объекты критической водной инфраструктуры, в частности в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.
Российские войска активизировали штурмы на приграничье Сумской области и пытаются проникнуть в районы у границы. Аналитики ISW сообщают о попытках РФ создать буферную зону, однако значительные прорывы врага не зафиксированы.