ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
235
Время на прочтение
1 мин

Россия двое суток бьет по энергетике одной из областей Украины: что известно о разрушениях

Российские войска массированно атакуют энергообъекты ДТЭК на Днепропетровщине.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
ДТЭК (иллюстративное фото)

ДТЭК (иллюстративное фото) / © ДТЕК

В последние два дня российская армия наносит непрерывные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. РФ использует дроны и артиллерию.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Атака РФ на Днепропетровщину — что известно

Сообщается, что в результате атак на ряде объектов возникли пожары, а некоторые враг обстреливал неоднократно. В компании отмечают, что энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

В настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия ударов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Война в Украине — последние новости

Напомним, украинские власти предупреждают о возможных попытках российских войск атаковать объекты критической водной инфраструктуры, в частности в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.

Российские войска активизировали штурмы на приграничье Сумской области и пытаются проникнуть в районы у границы. Аналитики ISW сообщают о попытках РФ создать буферную зону, однако значительные прорывы врага не зафиксированы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
235
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie