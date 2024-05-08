Россия еще раз мощно ударила по энергетике: предупреждают о возможных отключениях света

В среду, 8 мая, Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Поэтому сегодня в вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, в "Укрэнерго", а также заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Отмечается, что российская армия обстреляла объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Также есть повреждение газовой инфраструктуры на западе Украины.

Учитывая значительные повреждения энергосистемы, украинцев просят снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы — особенно вечером — с 19:00 до 22:00.

"Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлечь импорт для гарантированного избегания отключения и усиления устойчивости энергосистемы", — подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь Сергей Коваленко отметил, что сегодня утром уже привлекается электроэнергия в виде экстренной помощи из соседних государств.

"Вечером возможны ограничения в поставках электроэнергии. Поэтому в пиковые часы, пожалуйста, ограничьте потребление", — подчеркнул он.

В "Укрэнерго" заявили, что вечером - с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме, возникшего в результате российских обстрелов.

"Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будут обнародованы на официальных страницах местных облэнерго. Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня - с 18:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что 8 мая Россия снова ударила по объектам энергетики в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В ДТЭК отметили, что Россия атаковала три их теплоэлектростанции . Отмечается, что это уже пятый массированный обстрел энергообъектов компании за последние полтора месяца: предыдущие были 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

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