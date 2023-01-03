"Россия – это прошлое для Европы": Подоляк объяснил важность проведения в Киеве саммита Украина-ЕС

Проведение саммита Украина-ЕС в Киеве будет свидетельствовать о том, что Европа избрала сторону и будет с Украиной до конца, а эпоха российскости окончательно закончилась с началом войны.

Об этом советник главы ОП рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Это очень символично, что сами ЕС-Украина состоится именно в Киеве. Это подчеркивает то, что Европа для себя однозначно выбрала сторону. Европа каждым таким логистическим шагом подчеркивает, что она — с Украиной с принципиальных позиций и будет до конца. И это очень символически. Она якобы подчеркивает, что вот эта эпоха российскости, которая была долгое время в Европе, начиная с 97-го года и окончательно закончилась с началом войны в Украине. Вот эта Европа российскости не существует больше. Существует Европа украинкости. Это очень важно понять", – сказал Подоляк.

Так, по его словам, проведение саммита Украина-ЕС в Киеве также является сигналом для тех, кто еще стремился "сохранить лицо Путину".

"Правящие политические элиты европейских стран для себя определились – вместе с Украиной: поддерживаем, даем оружие, финансы, гуманитарную помощь, принимаем беженцев. Но и еще отдельные политики в этих политических элитах периодически говорят о том, чтобы," а может все-таки будем говорить о России в том числе, о каких-то гарантиях безопасности для РФ, о каком-то лице Путина, потому что это очень важно, Европа не сможет существовать, если Российская Федерация не будет иметь определенных гарантий для своего существования". Это все немного странно, но мне кажется, что каждый такой логистический шаг, как например саммит, когда он состоится в Киеве, четко говорит о том, что Россия – это прошлое, в частности, прошлое и для Европы, а Украина – это и настоящее и будущее для Европы и все будет делаться для того, чтобы Украина как можно скорее была интегрирована в Европу", – отмечает он.

Кроме того, Подоляк говорит, что это и сигнал Российской Федерации: "Что забудьте, пожалуйста, о каких-то возможностях финализировать войну на своих условиях. Нет. Если Украине понадобится для победы еще дополнительная помощь, то Европа будет это делать обязательно и вот этот саммит будет подчеркивать, что для нас Украина сегодня – это приоритетное направление развития Европы в целом. Это очень мощный пропагандистский сигнал в хорошем смысле этого слова", — подытожил Подоляк.

Саммит Украина-ЕС в Киеве

Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве. О проведении саммита в Украине договорились президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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