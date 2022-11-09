Россия ежедневно осуществляет кибератаки на энергетические объекты Украины – СБУ

Ни одна из кибератак РФ не была эффективной.

Россия сопровождает свои ракетные удары по энергетическим объектам Украины мощными кибератаками. Враг атакует их более 10 раз в день.

Об этом рассказал руководитель департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк в интервью "Ліга.НЕТ".

По его словам, такие сценарии прогнозируемы, поэтому не достигают своей цели. Ни одна из кибератак РФ не была эффективной.

"СБУ постоянно блокирует кибератаки на объекты энергетики. Именно эта отрасль вместе с инфраструктурой и логистикой – это приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ и ГЭС сопровождались и кибератаками", – отметил Витюк.

Он добавил, что большинство российских кибератак остаются незамеченными для общества, но не для специалистов, которые их отражают и локализуют.

"В худшем случае они могут через кибератаку, например, выключить электроэнергию на некоторое время, или какие-то сервисы не будут работать в течение непродолжительного периода, но мы работаем, чтобы даже этого не произошло", — добавили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала вражескую диверсионно-разведывательную группу ФСБ в Сумской области. Злоумышленники готовили убийства командиров Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

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