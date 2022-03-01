"Россия — государство-террорист": Зеленский заявил, что упавшая в центре Харькова ракета прилетела из Белгорода

Президент говорит, что это террор против города, это террор против Харькова, террор против Украины.

Ракету, которая утром 1 марта упала на центральную площадь Харькова, выпустили из Белгорода.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил президент Владимир Зеленский.

“Украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими города по многим смыслам. Даже граница между ними была условная, только на картах. Но теперь все изменилось. После крылатой удара ракеты, которой по Харькову ударили с Белгорода. Вона попала в площадь Свободы — в лицо нашего Харькова. Это террор против города, это террор против Харькова, террор против Украины. На площади не было военных целей, как и в тех жилых районах, по которым бьют с артиллерии. Никто не простит, никто не забудет. Этот удар по Харькову — военное преступление. Это — государственный терроризм Российской Федерации. После этого Россия — государство-террорист”, — акцентировал Владимир Зеленский.

В связи с эти все мировые государства призывают признать Россию — страной-террористом. Зеленский требует полной ответственности для террористов в международных судах.

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