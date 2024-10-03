Россия готова нанести массированный удар по Украине: названа дата

Россия готова нанести мощный массированный ракетный удар по Украине. Военный эксперт назвал вероятную дату.

Способна ли Россия продолжать интенсивные атаки? Готова ли украинская ПВО к таким вызовам? Сколько ракет накопила армия РФ и какие города может терроризировать КАБами – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Чего пытается достичь Россия атаками "Шахедами"

Сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "Шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ. В то же время, российская армия накапливала ракеты и готовилась к предстоящим массированным атакам по Украине. А Запорожье, Харьков, Сумы и Херсон подвергались постоянным обстрелам КАБами. В частности, в ночь на 3 октября террористы сбросили две управляемые авиабомбы на Харьков, одна из которых попала по многоэтажке.

Примечательно, что основная задача ежедневных российских атак "шахедами" — "засушить" украинскую систему противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, враг таким образом пытается вытащить максимальное количество противоракет и определить расположение средств ПВО.

"Вместе с "шахедами" шли разведывательные дроны. Они определяли расположение наших средств ПВО и алгоритм действий уничтожения беспилотников. Они пытаются эту задачу выполнить. Как только они поймут, что "засушили", может пойти ракетная атака"

Россия может нанести ракетный удар 7 октября

Военный эксперт считает, что российская армия уже готова к массированной атаке по Украине, и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошел более месяца и враг накопил более сотни ракет за это время. Более того, в октябре у диктатора Путин день рождения.

"Но примут решение ударить, вероятнее всего, исходя из какой-то политической целесообразности. Например, в районе 7 октября. Или после того, как точно определят, что "засушили" всю систему ПВО"

Он отметил, что в России могут производить 15-20” шахедов в сутки. Сейчас, по его словам, российская армия использует беспилотники, накопившиеся в течение лета. Однако после того, как в РФ закончатся запасы на складах, там, вероятно, будут работать "с колес".

"То есть примерно те же 15-20 "шахедов" в сутки будут использовать и дальше"

Готова ли украинская ПВО к испытанию "Шахедами"

Роман Свитан говорит, что у украинских сил ПВО есть механизмы уничтожать "шахеды", не используя большое количество ракет.

"У нас сейчас работает хорошая система РЭБ и практически слепит "шахеды". Они уходят и теряются. По крайней мере с радиоконтроля. А значит врезаются в землю. У нас сейчас достаточно хорошая плотность наземных мобильных групп плюс зенитно-пушечных комплексов. И когда уже несколько линий обороны не сбивают "шахед", только тогда выпускают ракету. Плюс авиация тоже успешно выполняет боевые задания"

Он считает, что в дальнейшем украинской армии следует "удешевить" противодействие российским беспилотникам, ведь враг не собирается сбавлять темпы атак.

Чтобы сделать это, а также увеличить количество уничтоженных "шахедов", лучше докупить несколько эскадрилей легкомоторных самолетов типа Embraer EMB 314 Super Tucano. Это легкомоторный самолет со встроенными пулеметами. За один полет он может сбить до десятка "шахедов". А час полета стоит до 500 долларов. По крайней мере, на правом берегу легкомоторные самолеты будут успешно выполнять эти задачи"

Россия готовится к атакам по энергетике

Роман Свитан считает, что с наступлением холодов в Украине основная задача российской армии будет снова бить по энергетической инфраструктуре.

"Если мы не будем бить в ответ. То есть если мы "погасим" европейскую часть России нашими дальними средствами поражения, то тогда им уже некуда будет бить. Они поймут, что будем "душить" дальше. Поэтому могут, так сказать, успокоиться"

По его словам, враг имеет в запасах более тысячи ракет, которых хватит на десять массированных атак. По мнению Романа Свитана, российская армия будет пытаться добраться до систем энергораспределения. Однако бить по атомным станциям не будет.

"Побоятся ответной реакции, серьезной реакции мирового сообщества. Ядерную энергетику они бить не будут. А вот к системам распределения, повышающим трансформаторам, фидерам, линиям электропередач они будут пытаться достать и "шахедами", и ракетами. В зависимости от возможностей"

Зима 2024-2025 в Украине, по мнению военного эксперта, будет такой же, как и предыдущая.

Цитата ЖЕНЯ: “Зима однозначно будет неспокойной. Но если вовремя провести мероприятия по прикрытию системы перераспределения электроэнергии и закупки трансформаторов, некоторых устройств для передачи электроэнергии, чтобы они у нас были постоянно в запасе, то подготовиться к атаке можно”

Куда Россия может доставать КАБами

Основной тип боеприпаса, которым Россия терроризирует украинские прифронтовые города Харьков, Запорожье, Сумы и Херсон — это КАБ-500.

"Это свободно падающая бомба. Она увешается так называемыми системами коррекции, то есть "крылышками" — для понимания. Они дают возможность из простых авиабомб, которых у россиян тысячи, а то и десятки тысяч осталось после Советского Союза, делать планирующую авиационную бомбу. Дальность планировки где-то до 70 км”

Российская армия использует такие авиабомбы для атак по гражданским городам уже второй год, а сейчас вышла на серьезные объемы производства систем планирования к ним.

"И они уже идут вперед — будут добавлять двигатель. То есть из свободно падающей сделали планирующую авиабомбу. А из нее будут делать практически ракету — дозвуковую крылатую ракету с определенной траекторией полета"

По словам военного эксперта, когда у боеприпаса будет двигатель и тепловой след, его будет легче уничтожать — с помощью зенитно-ракетных комплексов и самолетов-перехватчиков.

"Оптимальный вариант — это уничтожать российские самолеты, которые сбрасывают эти КАБы. Доставать они могут сейчас на глубину около 50 километров от линии фронта или границы. Почему у нас и большая проблема с Сумами, Харьковом, Херсоном. А вот после того, как системы планировку начали доставать до 100 километров, еще и с Запорожьем"

Украинские города и области будут страдать от атак КАБами, пока мы не отсечем возможность подхода российских самолетов к границам, объяснил военный эксперт.

"А это можно сделать только с помощью достаточного количества зенитно-ракетных комплексов типа Patriot или SAMP/T и самолетов F-16 с дальними средствами поражения. Конечно, летающие радары нужны для того, чтобы определять эти цели. То есть противодействовать КАБам лучше противодействуя носителям. уничтожая российские самолеты в воздухе. Или с земли — дальними средствами поражения, пытаясь достать до аэродромов, где расположены эти самолеты».

Напомним, российская армия уже готова к массированной атаке по Украине и она может произойти в любой момент. От последнего удара прошел более месяца и враг накопил более сотни ракет за это время.

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