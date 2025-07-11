- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия готовила теракты: в Харькове обнаружили масштабный склад боеприпасов
Контрразведка СБУ сорвала очередную диверсию России.
Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований обнаружила масштабный тайный хранение оружия и боеприпасов в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, он был обустроен по заданию спецслужб России, а сам арсенал предназначался для диверсионно-разведывательных групп, которые должны были действовать в регионе.
Укрытие обнаружили в гаражном боксе в одном из районов города. В ходе обыска силовики изъяли значительное количество оружия, в том числе:
патроны к стрелковому оружию,
ручные гранаты,
противотанковые мины,
гранатометы РПГ и боеприпасы к ним.
В СБУ отмечают, что обнаруженные способы поражения могли быть использованы для террористических актов и дестабилизации ситуации в Харькове и области.
«Контрразведка работает на опережение. Наша задача — не только выявлять вражеских агентов, но и нейтрализовать инструменты, которые они планируют использовать», — сообщили в СБУ.
Начато досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, по факту незаконного хранения оружия и содействия деятельности государства-агрессора.
Правоохранители продолжают оперативно-следственные действия по установлению лиц, обустроивших этот схрон, и возможных сообщников диверсантов.
Напомним, в Одессе Служба безопасности Украины вместе с полицией разоблачила 13-летнюю девушку и ее 58-летнюю мать, действовавшую в пользу российских спецслужб. По данным следствия, подростка завербовали через мессенджер, где она согласовывала с куратором цели для поджогов и отчитывалась о совершенных преступлениях в виде видеозаписей.
В начале июля девушка подожгла релейный шкаф на объекте «Укрзализныци», а затем получила новую задачу — поджечь автомобиль Volkswagen, принадлежавший военному и использовавшийся для эвакуации раненых. К этой попытке она привлекла свою мать.