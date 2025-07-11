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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия готовила теракты: в Харькове обнаружили масштабный склад боеприпасов

Контрразведка СБУ сорвала очередную диверсию России.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
СБУ

СБУ / © СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований обнаружила масштабный тайный хранение оружия и боеприпасов в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, он был обустроен по заданию спецслужб России, а сам арсенал предназначался для диверсионно-разведывательных групп, которые должны были действовать в регионе.

СБУ / © СБУ

СБУ / © СБУ

Укрытие обнаружили в гаражном боксе в одном из районов города. В ходе обыска силовики изъяли значительное количество оружия, в том числе:

  • патроны к стрелковому оружию,

  • ручные гранаты,

  • противотанковые мины,

  • гранатометы РПГ и боеприпасы к ним.

СБУ / © СБУ

СБУ / © СБУ

В СБУ отмечают, что обнаруженные способы поражения могли быть использованы для террористических актов и дестабилизации ситуации в Харькове и области.

«Контрразведка работает на опережение. Наша задача — не только выявлять вражеских агентов, но и нейтрализовать инструменты, которые они планируют использовать», — сообщили в СБУ.

Начато досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, по факту незаконного хранения оружия и содействия деятельности государства-агрессора.

Правоохранители продолжают оперативно-следственные действия по установлению лиц, обустроивших этот схрон, и возможных сообщников диверсантов.

Напомним, в Одессе Служба безопасности Украины вместе с полицией разоблачила 13-летнюю девушку и ее 58-летнюю мать, действовавшую в пользу российских спецслужб. По данным следствия, подростка завербовали через мессенджер, где она согласовывала с куратором цели для поджогов и отчитывалась о совершенных преступлениях в виде видеозаписей.

В начале июля девушка подожгла релейный шкаф на объекте «Укрзализныци», а затем получила новую задачу — поджечь автомобиль Volkswagen, принадлежавший военному и использовавшийся для эвакуации раненых. К этой попытке она привлекла свою мать.

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