Россия готовила взрыв среди толпы в Киеве: двух агентов РФ бросили за решетку

Агенты РФ

В Украине осудили двух агентов ГРУ, планировавших взрыв в многолюдном месте в Киеве. Злоумышленники были задержаны во время подготовки теракта.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Детали дела

Как стало известно, злоумышленники были задержаны еще в сентябре 2024 года в Запорожье. Следствие установило, что они готовили теракт в многолюдном месте в Киеве, чтобы спровоцировать панические настроения в столице. Согласившись сотрудничать с врагом, они начали готовить самодельное взрывное устройство, чтобы активировать его в выбранном месте.

«По данным следствия, заказы российской игры выполняли 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель. Оба попали в поле зрения врага, когда искали „легкие заработки“ в Телеграмм-каналах», — сообщает Служба.

Среди других преступлений — поджог автомобилей Сил обороны Украины. К счастью, реализовать более масштабный теракт агентам РФ не удалось, их задержали на этапе подготовки.

В ходе обысков у фигурантов изъяли комплектующие к детонирующему механизму, а также другие доказательства сотрудничества с российским куратором.

Подсудимым инкриминировали государственную измену и препятствование законной деятельности ВСУ. Они признаны виновными. Фигуранты получили по 15 лет тюрьмы.

Ранее мы писали об изменнике, который готовил удары по казармам ВСУ. Он собирал и передавал координаты возможных ракетных атак по объектам учебного заведения, где сам проходил подготовку. В частности врага интересовали локации учебных корпусов, курсантских казарм, тренировочных площадок на полигонах, а также оборонные предприятия региона.

«Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с главнокомандующим Вооруженными силами Украины задержали „крота“ на территории вуза, когда он формировал агентурный „отчет“ с координатами для воздушной атаки», — говорится в материале.

Наказание — 15 лет за решеткой.