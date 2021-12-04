Россия готовит 175 тысяч солдат для наступления в Украину — The Washington Post

Россия готовит 175 тысяч солдат для наступления в Украину — The Washington Post

Российские войска сосредоточены в нескольких местах недалеко от границы Украины, пишет издание.

Американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

В документе американской разведки, полученном The Washington Post, включающем спутниковые фотографии, видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также вновь прибывшие на место дислокации танки и артиллерия.

"Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины... Планы охватывают широкое передвижение батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику", — пишет издание.

Россия продолжает накапливать войска на украинской границе

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия взыскала более 94 тысяч военных к границам Украины и оккупированным территориям. Украинская сторона рассматривает возможность нового нападения России, которое, скорее всего, может прийтись на конец января.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что значительная, необычная концентрация сил России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается усиленной риторикой.

Столтенберг призвал Россию к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности и предупредил, что агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия.

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