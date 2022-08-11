Россия готовит "акцию" для дескредитации украинского президента — разведка

Российские оккупанты планируют создать псевдофонд, чтобы в дальнейшем очернить руководство Украины.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Согласно замыслу авторов "акции", будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого "Фонда ЗЕЛЕНСКОГО", на которой будет размещено предложение иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его "деятельности". Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры Фонда в странах Европы планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга". Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве", — сообщают в разведке.

Уже известно, что на сегодняшний день создан сайт "липового фонда" и подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты вроде бы публикаций известных СМИ о создании Фонда.

Также создана база т.н. "сетевых лидеров" и блогеров для дальнейшего распространения материалов, подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

"В ближайшее время ожидается полноценный "запуск" проекта и начало широкой медийной кампании по раскрутке. Призываем международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию по Украине исключительно из подтвержденных источников", — обратились в ГУР Минобороны.

Напомним, Арестович сообщил, что разведки Украины и Запада разошлись только в сценарии вторжения РФ.

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