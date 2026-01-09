Россия готовит атаки на газовую инфраструктуру: в Минэнерго раскрыли тревожный сценарий

Обстрел Украины / © ТСН.ua

Россияне не оставляют попыток разрушить энергетическую стабильность Украины. Кроме электросетей под прицелом врага оказалась газовая инфраструктура.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник для «24 Канала».

Энергетикам приходится работать в экстремальных условиях. Кроме ликвидации последствий ночных атак, ремонтные бригады борются с капризами природы.

В частности, враг интенсивно обстреливал Черниговщину, где зафиксированы повреждения сетей. Восстановительные работы осложняются погодными факторами.

Несмотря на это, в ведомстве отчитываются: часть последствий непогоды и обстрелов уже удалось ликвидировать, свет возвращают в дома.

Особое внимание оккупанты уделяют ударам по газодобывающей и газотранспортной инфраструктуре. Цель врага очевидна — взорвать прохождение отопительного сезона.

Чтобы минимизировать риски и гарантировать стабильную поставку голубого топлива потребителям, Украина прибегла к увеличению закупок из-за рубежа.

«О газовой инфраструктуре: враг наносит удары и по ней. Сейчас производится дополнительный импорт природного газа, чтобы минимизировать последствия ударов», — отметил Колесник.

В Минэнерго не питают иллюзий по поводу планов агрессора и готовятся к новым атакам. Именно поэтому, по словам замминистра, плановый импорт газа будет продолжаться до конца отопительного сезона. Это позволит балансировать систему даже при новых повреждениях объектов инфраструктуры.

Напомним, ночью 9 января россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.