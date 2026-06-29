Россия готовит авиаудар по одной из областей: власти обратились к жителям

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В понедельник, 29 июня, жителей Херсонской области предупредили об угрозе российского авиаудара. По имеющейся информации, повышенная опасность существует для Станиславской общины. Местных жителей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Херсонской области предупредили о возможной атаке российской авиации. По полученной информации, оккупанты могут нанести удар уже сегодня.

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«Повышенная опасность — для Станиславской общины», — подчеркнул он.

Жителей региона просят быть максимально внимательными к сообщениям об опасности, своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги и по возможности находиться в укрытиях. Людей призывают: берегите себя и своих близких.

Ранее войска РФ атаковали «Шахедами» автозаправочную станцию в Чернобыевской общине Херсонской области. В результате удара пострадали люди. Самые тяжелые ранения получили двое мужчин: у них взрывные и черепно-мозговые травмы, множественные осколочные ранения, один из пострадавших потерял ногу. Еще три человека получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы. На месте атаки работали экстренные службы.

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