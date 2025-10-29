Россия снова начала массированную атаку на украинскую энергетику / © ТСН

В преддверии холодов Россия снова начала массированную атаку на украинскую энергетику. Цель Кремля — оставить украинцев без света и тепла.

Об этом пишет Foreign Policy.

По данным издания, только в октябре Россия нанесла семь масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, используя сотни ракет и беспилотников. Больше всего пострадали Сумы, Чернигов, Харьков, Полтава и Киев.

Хотя атаки на энергетический сектор — не новая тактика для Москвы, на этот раз у нее есть другие масштабы и цели.

«Россия изначально меняла свою тактику. Раньше основной мишенью являлись объекты электроснабжения. Сейчас в октябре они атакуют все — электроэнергию, природный газ, топливные составы. Им нужно, чтобы мы замерзли, чтобы украинцы начали оказывать давление на правительство», — объяснил эксперт по энергетике киевского офиса Института Кеннана при Центре Вудро Уилсона Андриан Прокоп.

Аналитики отмечают, что новая волна обстрелов превосходит предыдущие интенсивности. Так называемые «рои» из 600–700 дронов способны перегрузить системы ПВО и одновременно бить по нескольким критически важным объектам — трансформаторам, генераторам или газовым хранилищам.

Что это значит для Украины

Основная проблема — в сложности защиты энергетической инфраструктуры. Противовоздушные ракеты слишком дороги, а рои беспилотников, оснащенных элементами искусственного интеллекта, становятся все более тяжелыми для перехвата.

Еще одна угроза — постепенное разделение энергосистемы страны. Российские атаки уничтожили немало генерирующих мощностей на левом берегу Днепра, и теперь становится все сложнее физически совмещать восток и запад страны в единую энергосеть.

«На восточном берегу Днепра было уничтожено много генерирующих мощностей», — подтвердил Прокоп.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что западная часть страны и Киев пока держат энергетический баланс, однако риск отключений с наступлением морозов будет расти.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также говорил о риске масштабных отключений электроэнергии (Блекаута).

Эксперт объяснил, почему Ивано-Франковск и Львов имеют малейший риск блекаута.