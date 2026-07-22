Михаил Драпатый / © Министерство обороны Украины

Реклама

Российские захватчики будут прилагать значительные усилия, чтобы максимально дискредитировать нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Об этом заявил военный Станислав «Осман» Бунятов.

По его словам, враг будет использовать все возможные инструменты для информационных атак против нового главнокомандующего.

Реклама

«Михаил Драпатому нужно время, аудит будет долгим, проблем много», — заявил Бунятов.

Он также отметил, что ожидает взвешенные кадровые назначения на низших уровнях военного управления, которые, по его мнению, позволят повысить эффективность борьбы с российскими захватчиками.

Следует обратить внимание, что российские Z-пропагандисты уже назвали назначение Драпатого «плохой новостью» для российской армии.

Ранее сообщалось, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины стал 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый.

Реклама

Мы ранее информировали, что Михаил Драпатий прокомментировал свое назначение главнокомандующим Вооруженными силами Украины, поблагодарил руководство государства и пообещал работать с уважением к украинским защитникам.

Новости партнеров