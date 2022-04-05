Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину: СБУ

Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину: СБУ

Главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории.

Оккупанты планируют провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину и ВСУ.

Также читайте В ВСУ опровергли гибель первой украинской женщины-пилота

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

После событий на оккупированных территориях на Киевщине и обнародования шокирующих мир преступлений рашистов против мирного населения, главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней.

Для этого Россия создает новые фейки, в отношении преступлений, которые якобы совершают украинские защитники Мариуполя.

"По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими же россиянами, и представить их, как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей, как живой щит". Хотя это откровенный бред. На самом деле именно российские войска уничтожают мариупольцев — еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", — говорят в СБУ.

Отмечается, что таким образом оккупанты хотят снять с себя ответственность за эти убийства.

Напомним, что в Николаеве задержали "крысу". Им оказался руководитель одной из окружных прокуратур Николаевской области. Он передавал информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, погибших военных и гражданских лиц, пленных, местах их содержания и т.д.