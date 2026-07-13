Россия готовит массированные удары по западу Украины: мэр Ивано-Франковска назвал сроки

Руслан Марцинкив / © УНИАН

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Вражеские войска могут усилить массированные обстрелы западных регионов Украины. Увеличение количества атак может начаться уже осенью.

Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает «24 канал».

По словам чиновника, страна-агрессорка уже в сентябре-октябре этого года может усилить удары по западным областям. Кстати, речь идет не только о ракетах, но и о более дешевых средствах нападения: «Шахеды», «Герберы» и многое другое.

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Марцинкив призвал франковчан и жителей других городов быть внимательными к тревогам. В качестве примера мэр привел атаку на Киев. Он считает, что такая ситуация, как в Киеве, может повториться и в Ивано-Франковске.

«Прогнозирую, что где-то сентябрь-октябрь будет чрезвычайно сложным, и враг будет бить именно по западу нашей страны. Поэтому не могу все рассказывать, но готовимся к этому вызову», — отметил он.

Мэр Ивано-Франковска также добавил, что не исключает потенциальных угроз со стороны Беларуси. По словам мэра, ключевыми остаются два направления: завершить подготовку городской инфраструктуры к отопительному сезону, в частности достроить котельные, а также усилить поддержку системы противовоздушной обороны для лучшей защиты города.

Хотя это и не входит в полномочия местных властей, вопрос безопасности остается одним из приоритетов.

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В то же время, как сообщил Марцинкив, в ближайшие дни не ожидается резкого обострения обстрелов, однако на сигналы воздушной тревоги необходимо реагировать без исключений, «ведь ни одного города Украины нет, который полностью безопасен».

В целом, российские войска все активнее применяют баллистические ракеты для ударов по крупным украинским городам. Только в последние дни под атаками оказались Киев, Харьков и Одесса. Обстрелы производят как в ночное, так и в дневное время, одновременно используя реактивные беспилотники. Такая тактика усложняет работу противовоздушной обороны, ведь перехват баллистических целей остается одной из самых сложных задач. В последнее время сбивать баллистику не удается.

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